Олег Жданов зазначив, що їх тричі застосовували по українській території і вони щоразу досягали своєї мети.

Найнебезпечнішими для України є гіперзвукові ракети "Кинджал". Системі протиповітряної оборони складно їх збивати.

"Тільки ракета "Кинджал" - є для нас проблемою. Тому що вона вважається гіперзвуковою. На окремій ділянці траєкторії вона розвиває таку швидкість. І з трьох випадків її застосування, принаймні, так вважається, що тричі вони застосовували, всі ракети досягли своєї мети, збити їх не вдалося. Вона повітряного базування і в тій ділянці, де ми можемо її відстежити і збити, у неї найбільша швидкість", - пояснив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.uа.

При цьому він не вважає, що "Кинджал" можна вважати гіперзвуковою ракетою. Водночас експерт вказав, що українська ППО збиває "Онікси".

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"Ними часто обстрілювали Одесу і міста на Чорноморському узбережжі. І у нас є досвід зі збиття цієї ракети", – підсумував Жданов.

Ракети "Кинджал" - що відомо

Ракетний компекс Х - 47м "Кинджал" - російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс з гіперзвуковими ракетами 9-С-7760. Відзначається, що її швидкість перевищує швидкість звуку в 10 разів. Правда, ряд експертів не згодні, що це гіперзвукові ракети

При цьому ракета може маневрувати поки летить. Вона може вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі. Носії цих ракет - винищувачі-перехоплювачі МІГ-31к.

Російські "кинджали" в Білорусі - що відомо

Міноборони Великої Британії на початку листопада оприлюднило супутниковий знімок з двома винищувачами МіГ-31к і великим контейнером в Білорусі. Тоді ряд експертів висловили думку, що Росія перекинула свої "кинджали".

За словами координатора зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, у Вашингтона немає доказів розгортання комплексів "Кинджал" у Білорусі.

Пізніше компанія Planet Labs показала знімки за 18 і 31 жовтня, на яких видно МІГ-31к і ракетний комплекс "Кинджал" на аеродромі в Мачулищах.

Крім того, Білорусь все частіше проводить тренувальні польоти міг-31к, які є носіями ракет "Кинджал".

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