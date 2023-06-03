Окупанти не здатні забезпечити навіть підвезення питної води.

На окупованих росіянами територіях Донецької області відчувається дефіцит питної та технічної води. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Зафіксовано, що працівники підконтрольного окупантам "державного унітарного підприємства днр "вода донбаса"" не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення. Також спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню окупованих міст", - йдеться в повідомленні.

ЦНС посилається на дані українського підпілля в захопленій частині Донбасу. За їхніми даними, корінь проблеми полягає в тому, що окупанти просто розікрали гроші, які держава-агресор виділила їм на ремонт інфраструктури.

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Ситуація на окупованих територіях

В окупованому Маріуполі росіяни почали складати списки на евакуацію перед українським контрнаступом. При цьому обіцяють евакуювати лише тих, хто оплатить "комуналку". Тих, у кого немає грошей у знищеному росіянами ж місті, вивозити не будуть.

Стало відомо, що росіяни ймовірно готують провокацію на хімічному заводі у Криму. За даними сил опору, росіяни завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію. Ймовірний вибух спровокує викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, що призведе до смертельної небезпеки людей і навколишнього середовища.

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