Стало відомо, які настануть наслідки через провокацію окупантів на хімічному заводі у Криму. Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у терміновому зверненні до населення.
"За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію", - сказав він.
За даними Прокудіна, ймовірний вибух спровокує викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, що призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля.
Посадовець акцентує, що у такому випадку постраждають жителі АР Крим, ще до семи областей України, а також Туреччина і сама РФ.
"Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативне реагувати на всі загрози, які можуть виникнути", - запевнив очільник ОВА.
Він також просить населення зберігати спокій та не піддаватись на провокації ворога й слідкувати за оголошеннями обласної військової адміністрації.
Росіяни мінують "Кримський Титан" - що відомо
Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що росіяни мінують територію заводу "Кримський Титан" біля захопленого міста Армянська, де вже у 2018 році провокували екологічну катастрофу.
Ймовірно, загарбники через страх, що ЗСУ вийдуть на адмінкордони з Кримом, хочуть влаштувати чергову провокацію, щоб звинуватити українських захисників в "екологічному тероризмі".