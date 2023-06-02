Ймовірний вибух спровокує викид тисяч тонн отруйних речовин.

Стало відомо, які настануть наслідки через провокацію окупантів на хімічному заводі у Криму. Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у терміновому зверненні до населення.

"За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію", - сказав він.

За даними Прокудіна, ймовірний вибух спровокує викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, що призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля.

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Посадовець акцентує, що у такому випадку постраждають жителі АР Крим, ще до семи областей України, а також Туреччина і сама РФ.

"Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативне реагувати на всі загрози, які можуть виникнути", - запевнив очільник ОВА.

Він також просить населення зберігати спокій та не піддаватись на провокації ворога й слідкувати за оголошеннями обласної військової адміністрації.

Росіяни мінують "Кримський Титан" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що росіяни мінують територію заводу "Кримський Титан" біля захопленого міста Армянська, де вже у 2018 році провокували екологічну катастрофу.

Ймовірно, загарбники через страх, що ЗСУ вийдуть на адмінкордони з Кримом, хочуть влаштувати чергову провокацію, щоб звинуватити українських захисників в "екологічному тероризмі".

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