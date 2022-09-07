Військове командування планомірно реалізовує свій задум із поступового відрізання логістичних маршрутів для кожного російського угруповання.

Збройні сили України створили загрозу для постачання ворожого угруповання на Ізюмському напрямку, яке ще нещодавно було найпотужнішим серед всіх підрозділів російських військ.

Про це військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ще нещодавно, місяць тому, ми визначали ізюмське угруповання як найбільш потужне, і таким воно було для російських військ. І ось сьогодні ми маємо задоволення отримувати відомості, що наші Збройні сили створюють безпосередню загрозу для постачання саме ізюмського угруповання", - сказав Кузан.

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Експерт зазначив, що підрозділи Сил оборони успішно діють на Харківському напрямку, де розташований Куп’янськ, який є вузловою залізничною станцією і шляхом до постачання ізюмського угруповання.

"Основним шляхом для постачання на тому напрямку є залізниця, тому що велике угруповання потребує великих поставок пального, боєприпасів, техніки і живої сили", - сказав Кузан.

Він також зазначив, що військове командування планомірно реалізовує свій задум із поступового відрізання саме логістичних маршрутів для кожного російського угруповання на всіх напрямках фронту.

Ситуація на Харківщині: що відомо про успіхи ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, 5 вересня українські бійці поблизу Куп'янська вбили та поранили понад 100 окупантів. 4 вересня ЗСУ знищили польовий склад з боєприпасами поблизу Семенівки та Куп'янська.

Учора Куп'янська міськрада залишила повідомлення вперше за півроку і зазначив, що ЗСУ вже близько. А зранку стало відомо, що в ISW оновили карту бойових дій з урахуванням ситуації в Балаклії на Харківщині.