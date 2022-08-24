Лише в так званій "ЛНР" 55% чоловічого населення вже стали "гарматним м’ясом" і процес примусової мобілізації продовжується.

Примусово мобілізованим, які потрапили до лав окупантів, потрібно скласти зброю і не воювати проти ЗСУ.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час інформаційного телемарафону.

На питання ведучого, що можуть зробити ті, кого вже мобілізували, Верещук відповіла, що вони можуть скласти зброю і не воювати.

"Те, що вони і роблять здебільшого: складати зброю, не воювати проти нашої регулярної армії, не стріляти в людей, бо потім, якщо вони залишаться живі, вони будуть відповідати перед законом", - розповіла вона.

Віце-прем’єр відмітила, що лише в так званій "ЛНР" 55% чоловічого населення вже стали "гарматним м’ясом" і процес примусової мобілізації продовжується. Людям, яких ще не мобілізували, вона порадила евакуюватися та втікати будь-якими методами.

"Що зробити? Евакуюватися, втекти від такої мобілізації. Намагатися врятуватися всіма методами, не вірити окупанту, не вірити ворожій пропаганді і зробити все, щоб покинути цю територію, яка на сьогодні є тимчасово окупованою", - наголосила Верещук.

Віце-прем'єр підкреслила, що відсидітись не вийде. Окупанти залучають до своїх лав навіть неповнолітніх.

"Там навіть 16-річних дітей залучають. Ті будуть підносити снаряди, ті будуть кухарчуками у столових. Я зараз цитую їхні перехоплення, бо знаю, бо володію ситуацією, володію інформацією", - розповіла вона.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що за минулу добу українські військові "відкобзонили" ще 150 російських окупантів.

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