Громадянам погрожують відключенням електропостачання.

На окупованій частині Херсонщини російські загарбники намагаються створити базу даних місць проживання цивільних громадян.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як поінформували в Генштабі, супротивник намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням електроенергії, під виглядом виконання "програми економії електроенергії", так звана "влада" здійснює примусові заходи щодо підписання "акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина".

Відео дня

Ситуація в Херсоні

Українські воїни зайшли в Херсон 11 листопада 2022 року. Росіяни багато разів били по звільненому місту і звільненій частині області.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що з 20 листопада у Херсоні зафіксували 1223 "прильотів", загинули 65 осіб, серед них є дитина. Чиновниця додала, що через ворожі обстріли зруйновані 38 об’єктів критичної інфраструктури, 901 житловий будинок та 48 освітніх закладів.

Вас також можуть зацікавити новини: