Будівля отримала пошкодження.

Російські загарбники обстріляли лікарню в Херсоні. Будівля отримала пошкодження.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в Telegram, окупанти вдарили по лікарні після 15.00

"Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля отримала пошкодження", - повідомив Янушевич.

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Голова ОВА додав, що, на щастя, через цю ворожу атаку люди не постраждали.

Ситуація в Херсоні:

15 січня 2023 року повідомлялося, що за минулу добу російські окупанти 76 разів атакували Херсонську область.

Також стало відомо, що в Херсонській області двоє чоловіків загинули через міну, залишену російськими окупантами. Мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою.

Також відомо, що російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Вони інвентаризують майно місцевих приватних підприємців з подальшою так званою "націоналізацією".

15 січня 2023 року жителів Херсона попросили не виходити з укриттів.

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