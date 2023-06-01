Росіяни посилили патрулі на окупованій території Херсонщині.

Російські загарбники вилучають українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб у власників автомобілів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву. Зазначається, що росіяни посилили патрулі на окупованій території Херсонщині.

"Росіяни зупиняють цивільні авто на блокпостах і перевіряють документи у водіїв. Якщо водій пред’являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника документів заносять у спеціальні списки", – йдеться у повідомленні.

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Що відбувається на окупованих територіях

На тимчасово окуповану територію Запорізької області росіяни привезли дагестанський ОМОН. Силовики працюватимуть над виявленням партизанів. Зазначається, що їх також планують зробити кістяком для створення ОМОНу на окупованій території області.

Крім того, росіяни вигадали нові способи терору населення окупованих територій. Так, у Ялті в Криму загарбники відбирають нерухомість у людей без російського громадянства. Водночас у Станиці Луганській "бюджетникам" погрожують позбавленням зарплати.

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