Росія продовжує розплачуватися за війну в Україні життям своїх громадян.

Збройні сили України показали новий результат на фронті та знищили за добу близько 1140 військових РФ. Таким чином загальні втрати окупантів на чорноземах України сягнули 327 580 осіб.

Такими даними потішив Генштаб ЗСУ у ранковому звіті щодо подій на "театрі" війни в Україні станом на 29 листопада.

Нові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення:

Відео дня

Танків - 5538 (+15) од;

бойових броньованих машин - 10312 (+27) од;

артилерійських систем - 7908 (+32) од;

РСЗВ - 910 (+3) од;

засоби ППО - 600 (+3) од;

літаків - 323 (+0) од;

гелікоптерів - 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5944 (+39);

крилаті ракети - 1567 (+2);

кораблі /катери - 22 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10348 (+46) од;

спеціальна техніка -1121 (+8).

ЗСУ мають просування на Запорізькому напрямку

Сьогодні у своєму ранковому звіті Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що "контрнаступ" ЗСУ має результат на Запорізькому напрямку: вдалося трохи просунутися вперед на заході області.

Також згадувалося, що йдеться про територію в напрямку Копані (5 км на північний захід від Роботиного).

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