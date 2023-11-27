Воєнкори скаржилися на стан військ поблизу Кринок, які страждають від недостатньої вогневої підтримки, координації підрозділів, РЕБ, контрбатарейної боротьби та ППО.

Окупанти жаліються на вразливість російських наземних ліній зв’язку (GLOC) на лівому березі Херсонської області на тлі постійних скарг на слабкі можливості РФ на цих позиціях.

Як повідомляє ISW з посиланням на російського блогера, особовий склад 70-ї мотострілецької дивізії РФ (щойно сформованої 18-ї загальновійськової армії) часто пише йому про вразливість матеріально-технічної бази на східному березі Херсонської області біля Кринок та удари українських безпілотників.

Він також погодився з іншим воєнкором, який повідомляв про проблеми РФз координацією підрозділів на цій ділянці фронту, а також про недбалість командирів на рівні роти та батальйону.

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Блогер запропонував окупаційним військам під Кринками створити окрему протипілотну роту з особового складу окремого розвідувального батальйону 70-ї мотострілецької дивізії для захисту російських GLOC.

"Російські GLOC на лівому березі Херсонської області, такі як траса E58 Антонівка-Сахи (приблизно 5-8 км від річки Дніпро), розташовані поблизу берегової лінії річки Дніпро, що робить їх уразливими для українських ударів", - зазначають аналітики ISW.

Російські мілблогери неодноразово скаржилися на стан військ поблизу Кринок, які страждають від недостатньої вогневої підтримки, координації підрозділів, РЕБ, контрбатарейної боротьби та ППО. Крім того, вони не взмозі витіснити українські війська з цього населеного пункту, тоді як ЗСУ не можуть зробити значний оперативний прогрес у районі східного берега.

Війна в Україні - ситуація на лівобережжі

Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на ISW, ЗСУ 23 листопада посилили атаки на лісовий масив поблизу Кринків, однак вже наступного дня підрозділи ворожих військ контратакували і вибили українських воїнів з цих позицій. При цьому обидві сторони змогли просунутись в межах Кринків.

Військовий експерт Сергій Грабський пояснював, що наші військові намагаються розширити смугу розміщення і активні дії на лівобережжі, щоб максимально створити труднощі для загарбників в майбутньому.

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