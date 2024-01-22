Також будуть вилучати всі книги, видані українською мовою, які ще залишились.

На тимчасово окупованій території Луганської області ФСБшники доручили керівникам закладів освіти надати списки працівників, які почали працювати ще до захоплення цих територій у 2014 році.

Як повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лісогор, на виконання запиту російської спецслужби окупаційне міністерство освіти вимагає надати списки людей, яких перевірятимуть на "ідейність".

Крім того, по навчальних закладах розповсюдили наказ стосовно вилучення з бібліотек усієї літератури, виданої українською мовою. Як зазначається, йдеться як про художню, якщо така ще залишилися, так і про науков. Під цю категорію потрапляють методичні видання і посібники, розроблені й видані безпосередньо цими закладами.

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Пропаганда на окупованій території

У листопаді минулого року на тимчасово окуповані території України прибула група російських художників, які мають створити серію пропагандистських муралів. Художники мають намалювати низку стінописів на будинках у містах, які знищили їхні ж співгромадяни.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують українських дітей вступати до своїх пропагандистських організацій. Кожну контролює окреме кремлівське кодло: для молодших школярів - "Орлята Росії" (аналог радянських "Октябрят") - Міністерство просвєщєнія РФ. Для старших - "Двіженіє пєрвих" (аналог радянських піонерів) – Путін. Для воєнізації дітей - "Юнармія" (Міноборони РФ) і кадетські класи (Росгвардія).

На початку цього року ЦНС повідомляв, що на окупований південь України РФ відправила "ідеологів" ФСБ для посилення репресій.

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