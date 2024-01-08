Ворог намагається виявити противників руху опору.

Росія продовжує посилювати свій вплив на тимчасово окупованих територіях півдня Херсонської області. Туди відправили чергових "ідеологів" з ФСБ.

"Оскільки контроль над даним регіоном є ключовим для забезпечення логістики на ТОТ Кримського півострова, Кремль відрядив туди чергову партію співробітників ФСБ. За наявною інформацією, мета даного кроку з боку окупантів це посилити проведення обшуків будинків місцевих мешканців", - повідомляє ЦНС.

За інформацією Спротиву, особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів — насамперед у тих громадян, хто не підтримує окупацію. Крім того, ворог продовжить примусові паспортизацію.

Відео дня

"Дані заходи відбуваються на тлі регулярних ударів Сил оборони України по ключових військових об’єктах у ворожому тилу. У зв’язку з чим, окупанти прагнуть виявити представників руху опору, оскільки діяльність українського підпілля дуже потужна на даному напрямку", - пояснюють у ЦНС.

Як зазначається, працівники ФСБ також забезпечують додаткову охорону для колаборантів в органах управління та осіб, що залучені до організації та проведення "виборчого процесу" на ТОТ.

Війна в Україні - ситуація на окупованих територіях

Як раніше повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях критично загострюється гуманітарна ситуація.

На захоплених росіянами територіях фіксуються проблеми з водопостачанням, опаленням та медикаментами. Окупанти не відновлюють цивільну інфраструктуру, яку ж самі зруйнували під час захоплення міст.

Загарбники масово привласнюють нерухомість українців на окупованих територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: