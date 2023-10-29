Ворог береться навіть за дошкільнят та погрожує батькам забрати у них дітей, якщо їх не запишуть в ці організації.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують українських дітей вступати до своїх пропагандистських організацій.

В ефірі телемарафону він наголосив, що одна з категорій, на яку ворог найбільше намагається впливати, - це діти. Не залишають у спокої навіть дошкільнят.

"Якщо ми раніше говорили про 6-7 організацій, в які ворог змушує вступати дітей, то сьогодні це вже 10 організацій. Починаючи від шкільного та дошкільного віку, коли ворог запустив наразі організацію "Орлята", - сказав Федоров.

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Міський голова підкреслив, що окупанти намагаються посилювати терор на тиск. За його словами, доходить навіть до того, що в захоплені школи приходять співробітники Федеральної служби безпеки Росії та перевіряють, чи всі вступили до пропагандистських організацій.

"Якщо не всі вступили, - проводять бесіди з батьками і погрожують їм позбавити їх батьківських прав. Тож інформаційний вакуум, посилення тиску – це саме те, що наразі робить ворог", - сказав мер.

У своєму Telegram-каналі Федоров навів приклади "зомбі-організацій", до яких "на вибір" змушують вступати дітей.

"Кожну контролює окреме кремлівське кодло: для молодших школярів - "Орлята Росії" (аналог радянських "Октябрят") - Міністерство просвєщєнія РФ. Для старших - "Двіженіє пєрвих" (аналог радянських піонерів) – Путін. Для воєнізації дітей - "Юнармія" (Міноборони РФ) і кадетські класи (Росгвардія)", - написав він.

Війна в Україні - російська пропаганда дітей

Раніше повідомлялося, що дитячі майданчики в Росії перетворюються на плацдарми. Так, у школах від Тихого океану до Чорного моря діти в дитячих садах одягають форму та беруть участь в тренувальних маршах, а дітей старшого віку вчать рити окопи, кидати гранати і стріляти справжніми боєприпасами.

За даними видання CNN, в російських школах оспівується служба в збройних силах, формуються "добровольчі роти" підлітків, вносяться зміни в національну навчальну програму з упором на захист Батьківщини. Тобто російських дітей готують до війни.

Зауважується, що мілітаризація російських державних шкіл посилилася після вторгнення Росії в Україну, і вона викликана не спонтанним сплеском патріотичних почуттів, а нав'язана урядом.

За даними британської розвідки, у Росії повернули програму радянських часів з військової підготовки школярів, скасовану ще в 1993 році.

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