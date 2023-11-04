Будинки для розмальовування обирає окупаційна адміністрація.

На тимчасово окуповані території України прибула група російських художників, які мають створити серію пропагандистських муралів.

Як інформує Центр національного спротиву, малюнки будуть возвеличувати загарбницьку політику Кремля.

Зазначається, що художники мають намалювати низку стінописів на будинках у містах, які знищили їхні ж співгромадяни. На стінах з'являться обличчя військових злочинців.

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За даними ЦНС, проект фінансується за гранти Кремля, а будинки для розмальовування обирає окупаційна адміністрація.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен пропагандист є таким же злочинцем як солдат і, отже буде нести відповідальність. Руху опору відомий кожен", - наголосили в Центрі нацспротиву.

Російська пропаганда на окупованій території України

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують українських дітей вступати до своїх пропагандистських організацій. Кожну контролює окреме кремлівське кодло: для молодших школярів - "Орлята Росії" (аналог радянських "Октябрят") - Міністерство просвєщєнія РФ. Для старших - "Двіженіє пєрвих" (аналог радянських піонерів) – Путін. Для воєнізації дітей - "Юнармія" (Міноборони РФ) і кадетські класи (Росгвардія).

Також загарбники промивають школярам мізки, розповідаючи про "екстремізм" ЗСУ.

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