Росія проведе нову хвилю мобілізації одночасно у себе і на захопленій території.

Окупанти планують почати масову мобілізацію населення на захоплених територіях одразу після того, як проведуть "вибори" в місцеві органи влади. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вже попереджають мешканців тимчасово окупованої території, що одразу після виборів розпочнеться мобілізація [в Росії] і повна мобілізація на тимчасово окупованій території", – заявив він.

За даними Федорова, окупанти планують наприкінці серпня провести перші тестові "мобілізаційні дні".

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"Півроку ворог робив перепис населення для фіксації їх у фейковому військкоматі. А після фейкових виборів точно розпочне мобілізацію в тимчасово окупованих територіях для того, щоб пояснити своєму населенню РФ, чому мешканці "континентальної" РФ воюють проти ЗСУ, а мешканці тимчасово окупованої території звичано не воюють, тому що не хочуть окупації", – зазначив очільник Мелітополя.

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Мобілізація в Росії – що відомо

Протягом останніх місяців у Росії триває активна підготовка до можливої нової хвилі мобілізації. Готують як військову інфраструктуру, так і законодавство.

Поки що російська влада намагається поповнювати війська за рахунок "добровольців", але, на думку аналітиків, значного ефекту цей метод не дає. То ж для посилення армії РФ доведеться провести ще одну хвилю мобілізації.

За даними українського підпілля у Криму, російська влада планує провести нову хвилю мобілізації після так званого "єдиного дня голосування" на місцевих виборах, який цього року пройде в Росії 10 вересня.

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