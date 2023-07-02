У ЦНС наголосили, що міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій.

Російські загарбники готуються до нової хвилі мобілізації населення тимчасово окупованих територій півдня. У Запорізькій так звана адміністрація створила 44 "військово-облікові столи", в яких всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання.

Як наголосили в Центрі національного спротиву, гауляйтер-зрадник Євген Балицький намагається ввести населення в оману. Він поширює маніпулятивну інформацію щодо "результативної роботи окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя".

"Фактично, маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій", – зауважили в повідомленні.

Відео дня

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Окупанти проводять каральну операцію на захопленій території. На окупованій Херсонщині росіяни та колаборанти проводять обшуки, б'ють людей та катують їх.

Водночас на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни планують готувати санітарних інструкторів зі школярок. За словами очільнка Луганської ОВА Артема Лисогора, загарбники також змінюють шкільну програму. У новому начальному році у школах так званої "ЛНР" замість дисципліни щодо безпеки життя до програми включать пропагандистський предмет "Защита родины".

Вас також можуть зацікавити новини: