Росіяни готуються проводити нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях.

Російські загарбники продовжують порушувати міжнародне гуманітарне право. Росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях України, що прямо прямо заборонено статтею 51 четвертої Женевської конвенції від 1949 року.

Як повідомляє Центр національного спротиву, план примусової мобілізації представили, зокрема, гауляйтерам в окупованій Горлівці Донецької області (місто перебуває в окупації з 2014 року – УНІАН). Проте колаборанти заявили, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло понад 20 тисяч мешканців Горлівки, яких примусово мобілізували у 2022 році.

"З мешканців тимчасово окупованих територій формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців, незалежно від сторони, за яку вони воюють. При цьому цілі "СВО" не досягаються й постійно змінюються. Минулого року для досягнення ефемерних цілей було мобілізовано 300 тис. громадян РФ. Результатом цієї мобілізації стали сотні тисяч трупів та поранених росіян, що посилило соціальну напругу вже у самій РФ", – пояснили в ЦНС.

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Зазначається, що тепер росіяни планують збільшити темпи мобілізації саме на окупованих територіях України, "аби не виводити своє населення з трансу пропаганди й не втратити популярність війни".

Війна в Україні: ситуація на окупованих територіях

Росія активно готується до проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, агресорка вдаються до різноманітних пропагандистських заходів. За словами очільника Сєвєродонецької районної військової адміністрації Романа Власенка, до участі у таких заходах окупанти залучають молодь і пенсіонерів.

Водночас на лівобережній Херсонщині окупанти починають готуватися до боїв. Так, у Голій Пристані до особового складу довели наказ про оголошення неофіційної дії режиму підвищеної готовності. Ворог посилив перевірки на блокпостах та закрив всі вʼїзди до міста, крім одного.

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