Також знищено 83 окупанта, 3 ворожі склади боєприпасів, 5 танків, ліквідовано БПЛА та ншу техніку ворога.

На півдні країни ЗСУ збили російський штурмовик СУ-25.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь" щодо поточної оперативної обстановки в зоні відповідальності.

Як зазначається, обстановка в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах.

Відео дня

"Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу "Орлан-10" збито. Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами", - інформує командування.

Авіацією ОК "Південь" було нанесено 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

"Підтверджені втрати ворога складають – 83 рашисти, 5 танків, 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С", 3 гармати "Гіацинт-Б", 3 одиниці авто-бронетехніки. Знищено 3 склади боєприпасів в Голій Пристані Томиній Балці і Снігурівці", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, за словами представника Пентагону, Міністерство оборони США зазначає, що українські наступальні сили в Херсонській області "продовжують просуватися вперед", в тому числі повертаючи населені пункти.

Вас також можуть зацікавити новини: