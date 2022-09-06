США також спостерігали "деяку наступальну активність Росії... біля Бахмута".

За словами представника Пентагон, Міністерство оборони США зазначає, що українські наступальні сили в Херсонській області "продовжують просуватися вперед", в тому числі повертаючи населені пункти.

"Те, що ми вперше побачили в Херсонській області, — це триваючі наступальні операції українців", — сказав прес-секретар Пентагону, генерал Пет Райдер на брифінгу з журналістами.

"Вони продовжують рухатися вперед. Нам відомо, що вони відвоювали кілька сіл", - заявив Райдер.

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Він також зазначив, що США спостерігали "деяку наступальну активність Росії... біля Бахмута".

Нагадаємо, що Пентагон також заключить контракт на закупівлю NASAMS для України більш ніж на 180 мільйонів. Очікується, що ці системи будуть надані Україні у відповідь на потребу в захисті від передових загроз з повітря.

Спільно розроблена і вироблена RMD і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, вдосконаленої ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності і центру розподілу вогню KDA. NASAMS надає повітряним захисникам адаптовану сучасну систему захисту, яка може максимально збільшити їх здатність ідентифікувати, вражати і знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати і нові загрози крилатих ракет.

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