Вашингтон все ще зволікає з передачею українським військовим бойових літаків.

Передача Україні винищувачів займе роки.

Про це розповів представник Пентагону, цитує американська журналістка Кейтлін Дорнбос.

Так в Міноборони США відповіли на питання, чому Вашингтон все ще зволікає з передачею українським військовим бойових літаків.

У Пентагоні додали, що простіше допомогти Україні переобладнати наявну техніку.

"Потрібно забезпечити, щоб Україна могла використовувати авіацію, яка зараз є, для досягнення ефекту в поточному конфлікті", - сформулювали в МО США.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прийняв рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже три мільярди доларів.

У пакет увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи і радари.

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