Військові також розповіли за обстановку у морі та обстріли Зміїного.

На одному із напрямків ЗСУ знищили важливу техніку противника, в тому числі танки. Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, за минулу добу ліквідовано вісім окупантів та знищено багато ворожої техніки.

Зокрема, на металобрухт пішли три танки, дві реактивні системи залпового вогню А-22, гармата, розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" та ще один БпЛА, тип якого невизначено. Крім того, знищено три одиниці автобронетехніки ворога та два човни.

За даними пресслужби, наразі корабельне угруповання ворога зараз розгорнуто в кількості 17 кораблів із них 16 - в Чорному морі та один - в Азовському. На бойовому чергуванні перебувають два фрегати, що є надводними ракетоносіями, та споряджені 16 ракетами типу "Калібр".

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"Триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує активно застосовувати тактичну авіацію, переміщує сили та засоби", - розповіли військові.

У пресслужбі зазначають, що протягом доби ворог двічі спрямовував тактичну авіацію і в напрямку острова Зміїний, де випустив три керовані авіабомби. Водночас безпілотник оперативно-тактичного рівня, що курсував в тому районі, надвечір влучно знищили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

Також повідомляється, що ворог завдав удару ракетою типу Х-59 по Херсону. Внаслідок удару зруйновано будівлю.

"П’ять разів тактична авіація противника здійснила пуски 14 керованих авіабомб у райони населених пунктів Ольгівка, Берислав, Миколаївка. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - додали у пресслужбі.

Крім того, йдеться, що протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти, серед яких Очаків, на Миколаївщині, а також Херсон, Інженерне, Садове, Микільське, Берислав – на Херсонщині.

Внаслідок цих обстрілів три цивільні особи поранено, зафіксовані пошкодження кілька приватних будинків, автівок та близько 30 гаражів тощо.

Атака дронами сьогодні - що відомо

Нагадаємо, вночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. Зокрема, з кримського мису Чауда безпілотники "Shahed-131/136" були спрямовані переважно по південних регіонах. Три десятки ударних дронів знищено в зоні відповідальності Сил оборони півдня: 20 – на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині.

Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації.

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