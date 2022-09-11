За ніч авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 130 вогневих завдань.

На півдні Збройні сили України ліквідували 35 окупантів, знищили склад боєприпасів та наведений міст через Дніпро.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він зазначив, що за ніч авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 130 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та бойової техніки ворога, наведеному мосту та складу боєприпасів.

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"За результатами виконання бойових завдань підтверджено втрати ворога у кількості 35 окупантів, 5 одиниць авто-бронетехніки та міномета 120 калібру. В районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів та наведений міст через Дніпро", - повідомив Назаров.

Він пояснив, що Сили оборони контролюють обстановку на мостах та коректують плани ворога щодо спроб використання їх для транспортного сполучення. Вогневий вплив ЗСУ на пробні рейси змушує окупантів зупиняти сполучення і продовжувати пошук альтернатив.

На бойовому чергуванні у Чорному морі продовжують перебувати 2 кораблі РФ із сумарним залпом в 16 крилатих ракет "Калібр".

"Посилення активності ворога щодо ракетних ударів прогнозовано, їх інтенсивність може бути досить щільною. Не ігноруйте попередження про небезпеку, дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами тривог", - зазначив Назаров.

За його словами, розгублений та зганьблений відступом ворог може вдаватися до інформаційних та пропагандистських маніпуляцій, тож треба ретельно перевіряти достовірність отриманої інформації.

Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні. З початку тижня захисники активно наступають й у Харківській області.

З 1 вересня ЗСУ, за словами президента Володимира Зеленського, звільнили близько двох тисяч квадратних кілометрів території.

На півдні українські сили продовжують повільно знищувати логістичні шляхи ворога, що забезпечують життєдіяльність угрупування ЗС РФ на Херсонщині.

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