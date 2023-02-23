На думку президента, Росія наразі не готова до нападу на Україну з території Білорусі, але Україна буде боротися, якщо це все ж станеться.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін все ще хоче окупувати Київ. Проте такі ідеї окупантів стосуються всієї країни.

"Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України: щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ – ви не можете окупувати Україну. Тому це дуже важливо. Тож, звісно, я думаю, що він має такі думки, але я вважаю, що ми – сильні", – заявив Зеленський в інтерв'ю BBC, відповідаючи на запитання про те, чи Київ досі перебуває під загрозою.

На думку президента, Росія наразі не готова до нападу на Україну з території Білорусі.

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"І це буде великою помилкою і для нього, і для Білорусі. Історичною помилкою. Тому що вони нас не окупують, адже вони вже не такі сильні, як були, і навіть тоді вони не змогли цього зробити. Тому зараз для них буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ. І, як я вже сказав, великою помилкою. Тому що вони будуть залучені в цю війну – Білорусь, люди з Білорусі, солдати з Білорусі", – вважає Зеленський.

Він також висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до Путіна і не піде на ці кроки. Однак глава держави наголосив, що якщо Білорусь все ж таки долучиться, то Україна буде боротися.

"Ми будемо боротися. Ми будемо битися, ми витримаємо", – підкреслив він.

Війна в Україні: чи є загроза повторного наступу на Київ

20 лютого у Державній прикордонній службі України оцінили можливість наступу на Київ з півночі з боку Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що вздовж українсько-білоруського кордону є війська РФ, проте ситуація там контрольована.

Водночас командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв наголосив, що ЗСУ мають достатньо сил, щоб вести стабілізаційні дії, якщо армія РФ знову піде в атаку на Київ. Він також зазначив, що в окупантів на північному напрямку немає ресурсів для проведення наступу.

Крім того, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що на сьогоднішній день не видно безпосередніх загроз для Києва.

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