Главком вирішив відреагувати, коли російська пропаганда досягла піка свого маразму.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний сам дізнався про фейк роспропаганди щодо свого "серйозного поранення" та нібито смерті.

Про це заявив полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" в інтерв'ю BBC News Україна. За його словами, Залужний інколи читає Telegram-канали та новини. З пабліків він і дізнався, що його нібито "серйозно поранили, а то навіть і вбили".

Главком відреагував на це "з гумором", але публічно ніяк не коментував, адже не вбачає сенсу "виправдовуватися за якісь фейки".

Відео дня

Згодом пропагандисти повідомляли, що Залужний нібито переніс "важку операцію на мозку з трепанацією черепа". А у Службі зовнішньої розвідки РФ інтригували, що нібито мають інформацію про стан здоров’я головкома ЗСУ, але не розголошуватимуть її.

Штефан зізнався, що після цих заяв запропонував Залужному спростувати фейки, адже станом його здоров'я почали перейматися вже й українці.

"Записали ми це відео і подумали, що (росіяни - УНІАН) зараз скажуть: от він сидить – отже, поранений. Тож ми одразу записали друге відео, де тримає селфі камеру і, усміхаючись, каже, що все добре", – розповів Штефан.

"Штірліц" зауважив, що Залужний "завжди сміється з таких історій". Втім, цього разу роспропаганда "досягла піку маразму", тому главком відреагував.

Фейки про загибель Залужного

Останнім часом пропагандисти РФ активно поширюють фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ІПСО ворог запустив, відколи з'явилась інформація, що генерал буде змушений пропустити зустріч з військовим комітетом НАТО через складну ситуацію на фронті.

25 травня офіцер ЗСУ Штефан опублікував відео із Залужним. На відео Головнокомандувач ЗСУ дякує українцям і зазначає, що Україна здобуде перемогу. Але росіяни відреагували на свіжі фото та відео з генералом новими фейками. До прикладу, пропагандист Соловйова Карнаухов опублікував фото нібито вбитого Залужного, проте цим "Залужним" виявився мертвий окупант з георгіївською стрічкою на грудях і у типовій для росіян військовій формі.

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