Розмінування обійдеться близько 37,4 мільярда доларів протягом наступних 10 років.

За півтора року війни міни разом із бомбами та артилерійськими та іншими снарядами, що не розірвалися, забруднили територію України, що співмірна за площею з американським штатом Флорида чи африканською країною Уругвай. Розмінування може зайняти сотні років і коштувати мільярди доларів, пише The Washington Post.

Росія інтенсивно мінувала лінію фронту в очікуванні контрнаступу України, що триває, і активно використовувала широко заборонені протипіхотні міни раніше. Розслідування Human Rights Watch показали, що російські війська застосували щонайменше 13 типів протипіхотних мін, а також міни-пастки.

Згідно з нещодавнім звітом аналітичного центру GLOBSEC, близько 30% України, понад 107 тисяч квадратних кілометрів забруднені вибухонебезпечними предметами. Це робить країну забрудненою більше, ніж найбільш заміновані держави світу, як Афганістан чи Сирія.

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За оцінками GLOBSEC, один сапер може очистити від 15 до 25 квадратних метрів на день, це залежить від рельєфу місцевості та концентрації вибухівки. Забруднена територія України настільки велика, що, за оцінками деяких експертів, 500 групам розмінування, які зараз працюють, на завершення роботи знадобиться 757 років.

Крім цього, розмінування – не тільки повільний, а й дорогий процес. За оцінками Світового банку, розмінування України коштує від 2 до 8 доларів за квадратний метр й обійдеться близько 37,4 мільярда доларів протягом наступних 10 років. Тільки цього року США виділили україна 95 мільйонів доларів на розмінування території.

Вибухівка вже завдала значних жертв. З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року по липень 2023 року Організація Об’єднаних Націй зафіксувала 298 смерті серед цивільного населення від вибухонебезпечні предмети (22 загилих – діти), 632 цивільних особи були поранені. Міжнародна організація з розмінування HALO Trust зафіксувала понад 2300 інцидентів з виявленням боєприпасів, що потребують знешкодження, і ці дані значно занижені.

Замінування території і український контрнаступ - що треба знати

Українські бійці визнавали, що щільне замінування території окупантами створює серйозні перешкоди для просування.

Сильно замінована лінія оборона росіян, на створення якої вони витратили місяці, завдає людських втрат та знищує поставлені Україні партнерами бойові танки і машини піхоти.

Бойові медики, що працюють на передовій, кажуть – травми, завдані мінами, нині є одними з найпоширеніших поранень на фронті.

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