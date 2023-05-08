Україна активно працює і з партнерами заради збільшення наших можливостей у техніці, у підготовці саперів і піротехніків.

Станом на сьогодні понад 170 тисяч квадратних кілометрів території України забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Він зазначив, що ця тема підіймалася сьогодні під час кількох безпекових нарад з урядовцями.

"Перша нарада - щодо розмінування в Україні. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Загалом це оцінюється у часових межах доволі неприємно - мовляв, потрібні десятиліття, щоб розібратися з такою загрозою. Ми маємо зробити це значно швидше", - заявив глава держави.

За його словами, наразі ведеться підготовка спеціальної системи дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації.

Також, зазначив Зеленський, Україна активно працює з партнерами заради збільшення наших можливостей у техніці, у підготовці саперів і піротехніків.

"З усіма у світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки, ми будемо співпрацювати, щоб зробити Україну знову чистою від російських мін", - зазначив президент.

Війна в Україні - розмінування територій

Як повідомляв УНІАН, для розмінування постраждалої від російських окупантів Харківської області за один рік потрібні 125 тисяч саперів, та сьогодні їх в регіоні працює лише дві сотні.

Наприкінці квітня аналітики центру GLOBSEC зазначали, що Україна стала найбільшою замінованою територією світу через дії російських окупантів. Наразі близько 30% (приблизно 174 тисячі кв. км) територій нашої країни усіяні мінами та боєприпасами, що не розірвалися. За цими показниками наша країна обігнала таких лідерів "рейтингу", як Афганістан й Сирія.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україні для розмінування своїх територій необхідно щонайменше 5 тисяч фахівців. Він припустив, що на повне розмінування України піде 30 років. При цьому Резніков зазначив, що процес розмінування можна прискорити за рахунок сучасних технологій.

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