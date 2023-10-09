Обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Від початку доби відбулось 34 бойових зіткнення Сил оборони з російськими окупантами. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Зокрема, росіяни активізувалися біля Марʼїнки Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 15 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області: на Бахмутському напрямку - 4 атаки противника біля Кліщіївки Донецької області.

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На Шахтарському напрямку ворог атакував в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку ворога в районі Левадного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

Цієї доби росіяни завдали 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Генштаб про оперативну ситуацію на фронті - важливі новини

Вранці 9 жовтня Генштаб ЗСУ інформував, що Сили оборони України мають частковий успіх на Бахмутському напрямку біля Андріївки й Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку західніше села Вербове.

Повідомлялось про успішну ліквідацію 350 російських загарбників за минулу добу і загалом, станом на ранок втрати агресора вже склали орієнтовно 282 630 осіб від початку повномасштабного вторгнення. Також продовжується знищення ворожих складів з боєприпасими, військової техніки та штабів окупаційних сил.

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