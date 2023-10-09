Також у неділю було знищено 3 бойових броньованих машин та 2 танки.

Сили оборони України за минулу добу знищили 350 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати агресора вже склали орієнтовно 282 630 осіб. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

Що стосується бойової та іншої військової техніки противника, то станом на 9 жовтня російські втрати орієнтовно склали:

танків ‒ 4823 (+2 за останню добу),

бойових броньованих машин ‒ 9126 (+3),

артилерійських систем – 6706 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 808,

засобів ППО ‒ 543 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190,

крилатих ракет ‒ 1530,

кораблів/катерів ‒ 20,

підводних човнів - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9113 (+2),

спеціальної техніки ‒ 959.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, українські захисники продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку та мають частковий успіх в районах західніше села Вербове Запорізької області. Також Сили оборони України ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Відео дня

Загалом упродовж минулої доби між нашими захисниками та російськими окупантами було 37 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакував на Мар’їнському й Авдіївському напрямках. Крім того, Силам оборони довелося відбивати атаки ворога на Запорізькому, Бахмутському та Куп’янському напрямках.

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