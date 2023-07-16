Тривають важкі бої, протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На східному фронті українські військові відбили чергові наступи російських окупантів, зокрема на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На цих ділянках фронту тривають важкі бої - протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

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Так, на Куп’янському напрямку українські військові стійко тримають оборону. Зокрема, протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдали авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Крім того, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області.

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського Донецької області. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки Донецької області, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

Водночас, на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки.

За даними Генштабу, також у північній частині Старомайорського Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще півтисячі російських загарбників. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 237,6 тисяч своїх військових.

Тим часом Міноборони України повідомило, що російські окупанти два дні поспіль активно наступають на Куп'янському напрямку на Харківщині, а українські військові тримають оборону. Водночас на Бахмутському напрямку Сили оборони поступово рухаються вперед. Зокрема, на південному флангу довкола Бахмута щодня є просування.

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