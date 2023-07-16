В Генштабі зазначили, що відбулося майже 40 бойових зіткнень.

Російські окупанти зосередили основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу загалом відбулось 39 бойових зіткнень.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Залізний Міст Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Білокопитове і Прогрес Сумської області та Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські захисники тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В цьому районі завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

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На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого, Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Невельське, Первомайське, Степове, Сєверне та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного, Макарівки та Рівнопрля Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива і Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Іванівка, Куцуруб Миколаївської області; Дніпровське, Золота балка, Молодіжне, Ромашкове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У свою чергу Сили оборони продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ситуація на фронті станом на 16 липня - данні від аналітиків ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку. Через активні наступальні дії українських захисників змушують росіян перекидати бойові резерви.

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