Протягом доби положення сторін змінюються динамічно по кілька разів.

Російські окупанти два дні поспіль активно наступають на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Збройні сили України тримають оборону.

"На Сході ситуація дещо загострилась. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу", - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Водночас на Бахмутському напрямку Сили оборони поступово рухаються вперед. Зокрема, на південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі ЗСУ намагаються втримати зайняті позиції, тоді як ворог атакує.

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"В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог - нас. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень", - додала Маляр.

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Збройні сили України зберігають ініціативу біля Бахмута, але загарбники окопуються в самому місті і стягують туди елітні підрозділи. Наші захисники деокупували на цьому напрямку вже понад 24 квадратних кілометри.

При цьому Сили оборони мають успіхи на Бердянському напрямку. Українські воїни змогли просунутися на більш ніж кілометр.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали близько 237 тис. 680. За минулу добу ЗСУ ліквідували 500 російських загарбників.

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