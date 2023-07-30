Із цього танка російські загарбники цинічно обстрілювати лікарню.

У Сумській області українець понад рік переховував у своєму дворі трофейний російський танк. Зараз його передали на потреби Збройних сил України.

Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, танк Т-80 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу Тростянецької лікарні.

23 березня 2022 року під час окупації міста Тростянець російські військові з танка Т-80 обстріляли міську лікарню. Під час розслідування вдалось встановити військовослужбовця РФ, який віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні. Це був командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська".

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Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі справа перебуває на стадії підготовчого судового засідання, вирішується питання щодо проведення спеціального судового розгляду.

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