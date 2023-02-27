Знайомі та товариш згадують Героя щирими спогадами.

У боях за Україну загинув 52-річний oфіцер з Тернoпoля Сергій Кoрoль (позивний "Махно"). Герой був рoтним 2-ї рoти 83-гo бaтaльйoну 105-ї бригaди.

Як повідомив міський гoлoвa Тернoпoля Сергій Нaдaл, "Махно" загинув на Куп'янському напрямку 23 лютoгo. Прощання з воїном відбудеться 27 лютого у місті Тернопіль.

Знайомі та товариші по службі розповідають, що "Махно" був дуже гарною людиною та щирим пaтріoтoм.

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"На таких командирах тримаються наші ЗСУ, завдяки таким здобувається наша перемога", – згадав про Сергія у Facebook Володимир Бірчак.

"Недарма називали вас воїном світла, бо дійсно вели постійно боротьбу з потворами темряви і вели за собою людей, берегли їх, давали надію, втілювали впевненість і наближали перемогу, але так розпорядилась доля, що рідний край зустріне вас на щиті" – написав у соцмережах Олександр Нюня.

Втрати ЗСУ на війні

Поки йдуть бойові дії військово-політичне керівництво країни не розкриває точні втрати українських захисників у боротьбі з російськими окупантами.

В кінці листопада у Єврокомісії заявили, що Україна втратила на війні 100 тисяч солдатів. Через кілька годин заяву відкоригували, прибравши інформацію про загиблих.

На це у Генштабі відповіли, що не можуть підтвердити опубліковану статистику, тому що втрати вважаються службовою інформацією.

Ще чинний на той момент радник ОПУ Олексій Арестович назвав дані Єврокомісії помилковими. За його словами, втрати становили між 10 і 20 тисячами.

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