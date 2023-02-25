Загиблому американцеві було 28 років, раніше він служив в Афганістані.

У бою за Україну загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки – Ендрю Пітерс. 28-річний ветеран американської армії воював у складі Інтернаціонального легіону.

Як повідомляє повідомляє CNN, Пітерс був родом з Маршфілда, штат Вісконсін. Американець загинув у бою за Україну 16 лютого.

"Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок з їх сім'ями і надаємо всю можливу консульську допомогу", – прокоментували в Держдепартаменті США.

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Батьки загиблого військового зазначили, що він хотів допомогти українському народу боротися і звільнити нашу країну. Відомо, що в 2014 році він проходив службу в Афганістані.

"Ендрю був надзвичайно близький зі своїми побратимами і його всі любили. Ми всі дуже пишаємося його хоробрістю і самовідданою жертвою", – розповіли батьки Ендрю Пітерса у коментарі WSAW-TV.

Загибель іноземців на війні в Україні

З початку російського вторгнення тисячі іноземців стали на захист України. Був офіційно сформований Інтернаціональний легіон, куди вступили громадяни понад 50 країн.

15 лютого стало відомо, що на війні в Україні загинув восьмий житель Великобританії. 45-річний Джонатан Шенкін відправився добровольцем брати участь у захисті нашої держави від російської агресії. Він був парамедиком.

Раніше повідомлялося, що в Бахмуті Донецької області, де йдуть важкі бої, загинув відомий американський волонтер Піт Рід. Росіяни вбили його в той час, як він надавав допомогу цивільному населенню.

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