Решта ворожої техніки швидко відступає.

На Таврійському напрямку Сили оборони України знищують близько 60% броньованої техніки під час наступу російських окупантів.

"Окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку - близько 60 відсотків знищують наші воїни. Решта швидко відступає", - заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

При цьому, в операційній зоні "Таврія" минулої доби ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 994 артобстріли.

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"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога склали 348 осіб", - зазначив Тарнавський.

Крім того, знищено 35 одиниць військової техніки. Зокрема, це - 3 танки, 1 бойова броньована машина, 28 БпЛА та 2 автомобілі. Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, за даними американських аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупанти після збиття ЗСУ одразу кількох винищувачів минулого тижня знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області. Щоб не ризикувати авіацією, загарбники вирішили підвести далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро. Тепер ЗСУ можуть більш вільно та безпечно діяти вздовж узбережжя Дніпра та в тилових районах на західному березі Херсонської області.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень на лінії фронту. На Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму.

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