За добу на Таврійському напрямку знищено понад 400 окупантів та більше 40 одиниці військової техніки.

На Таврійському напрямку фіксують збільшення кількості окупантів, які не хочуть брати участь у штурмових діях та цілими групами здаються у полон ЗСУ.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема, в підрозділах 1 армійського корпусу. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців. Дякую нашим воїнам, які сміливими та рішучими діями змушують ворога це робити", - зазначає бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформуючи про оперативну ситуацію у зоні відповідальності.

Він повідомив, що основні зусилля противник зосереджував останню добу на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Ворог проводить активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, кидає керовані авіабомби. Загалом, в зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 16 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 906 артобстрілів.

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Українські оборонці знищили за минулу добу 42 одиниці військової техніки росіян. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 5 артсистем, 2 РСЗВ, 17 БпЛА та 2 одиниці спецтехніки. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено. Серед спаленого і гордість оборонпрому окупантів – танк Т-90М "Прорив". Знищено 5 ворожих складів боєприпасів.

"Загальні втрати окупантів минулої доби склали 402 особи. 8 загарбників здалися в полон", - зазначив командувач.

Війна в Україні - втрати ворога

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генштабу повідомлялось, що минулої доби ЗСУ знищили десятки ворожої техніки та майже 800 окупантів.

Протягом 23-24 грудня силами ППО України знищено 4 російських літаки Су-34. Су-34 – один з найсучасніших винищувачів-бомбардувальників Росії, кількість і можливості виробництва яких обмежені. Одночасна втрата 4 одиниць – відчутний удар по бойовому потенціалу агресора. У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що цим самим силам ППО вдалося перевершити свій успіх зі знищення літаків Су-35 і Су-34 та двох вертольотів Мі-8МТПР-1 над брянською областю у травні цього року.

За минулий тиждень наші захисники знищили загалом понад 7 тис. російських загарбників та 927 одиниць ворожої техніки.

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