Російські війська активно просувалися контрольованою Україною територією в Курській області, але ЗСУ все ще тримаються.

Українські війська намагаються відбити запеклі атаки Росії як у Курській області, так і вздовж лінії фронту України, у той час, як чиновники готуються в понеділок до важливих переговорів у Саудівській Аравії з дедалі більш скептично налаштованим союзником - Сполученими Штатами.

Як пише The Washington Post, українські чиновники спробують переконати делегацію США в тому, що вони готові до швидкого припинення війни, і вони мають намір представити аргументи на користь часткового припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що початкове призупинення допомоги "виникло через те, що ми відчували, що українці не були прихильні" переговорам. Але якщо це зміниться, політика США, ймовірно, теж зміниться, і допомога відновиться, сказав він

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Водночас багато хто в Україні після раптового припинення допомоги відчув себе зрадженим, а лідери по всій Європі засумнівалися в майбутньому трансатлантичного альянсу.

Ситуація "крихка, і вона ґрунтується на речах, які ми часто взагалі не розуміємо. Я більше не хочу робити жодних прогнозів, тому що це абсолютно непередбачувано", - сказав один український чиновник.

Інший високопоставлений український чиновник зазначив, що завтрашня зустріч буде дуже важливою для України, додавши, що він очікує, що ситуація ще багато разів зміниться.

Водночас чиновники попереджають, що рішення США призупинити військову допомогу може відкрити шлях для російської пропаганди, щоб переконати українців, що вони боролися - і загинули - за порожні обіцянки Заходу.

"Російська пропаганда спробує сказати: "Ви померли не за свої інтереси, а за інтереси дядька Сема. І після цього дядько Сем зрадив вас". Повірте мені, у нас буде достатньо політиків, які це повторять", - заявив один із чиновників.

На фронті тривають запеклі бої

Призупинення обміну розвідданими спричинило негайний вплив на поле бою, і російські війська в п'ятницю просунулися в Курській області Росії. Однак до понеділка ситуація стабілізувалася після того, як Україна направила туди підкріплення

"Ситуація складна, оскільки вони контролюють шляхи постачання", - сказав український боєць із 82-ї бригади. - "Вони намагаються проводити атаки з використанням м'ясорубки".

Боєць також сказав, що події останніх тижнів залишили в нього відчуття, "ніби ми перебуваємо в якомусь сюрреалістичному телешоу, а не в реальності", додавши, що "очевидно, що Трамп на боці Путіна і чинитиме на нас тиск".

Водночас командир підрозділу безпілотників Андрій сказав The Washington Post, що виведення українських військ із деяких районів у Курській області було спрямоване на збереження особового складу. Він сказав, що війська там ще не відчули на собі вплив припинення американської військової підтримки.

Війна в Україні - новини

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в рамках будь-якої мирної угоди. Він також повідомив, що США можуть зняти заборону на постачання зброї та розвідувальних даних Україні, якщо переговори української та американської делегацій у Саудівській Аравії пройдуть успішно.

Водночас у ISW зазначали, що російські війська в Курській області закріплюють свої успіхи і, ймовірно, готуються до атаки на Суджу найближчими днями.

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