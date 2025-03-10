Катерина Черновол

Питання гарантій безпеки з боку США, які можуть мати вирішальне значення для забезпечення міцності будь-якої мирної угоди, наразі на паузі.

Цього тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч офіційних представників США та України. Сторони говоритимуть, зокрема, про терміни та обсяг початкового припинення вогню у війні з Росією.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що Вашингтон і Київ також обговорять численні точки напруженості, які все ще потребують врегулювання. Переговори пройдуть на тлі гучних рішень у Білому домі – в тому числі, пауза в наданні Україні як військової допомоги, так і важливих розвідувальних даних.

Трамп вдався до таких кроків, аби переконати Зеленського "погодитися на часткове перемир'я, яке б уможливило переговори про припинення трирічного російського вторгнення". До зобовʼязань щодо перемирʼя була привʼязана і угода щодо видобутку корисних копалин. Її підписання мало відбутися ще 28 лютого, проте після скандалу у Білому домі цього не сталося. Днями американський президент заявив, що все ще вірить у підписання угоди.

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Минулого тижня президент України казав, що готовий до припинення вогню, якщо Росія погодиться припинити авіаудари і військово-морські операції. За цим має послідувати обмін полоненими як спосіб встановлення довіри, заявив український президент лідерам Європейського Союзу в Брюсселі.

Джерела видання в Москві стверджують, що Росія готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови "прогресу в остаточному мирному врегулюванні". Водночас жодних публічних ознак про готовність російського правителя Володимира Путіна до компромісу не було.

"За словами людей, знайомих з ходом переговорів, радники Трампа накидають план, як можна послабити санкції, накладені на Росію через війну, включно з обмеженням цін на продаж російської нафти. Зобов'язання щодо часткового перемир'я між Росією та Україною, якщо воно буде досягнуто, буде розглядатися як перший крок до переговорів про більш постійне врегулювання і може призвести до зняття обмежень з Києва з боку США", – йдеться в матеріалі.

Розмір української армії, як і сфери її застосування, стануть невід'ємною частиною питання перемир'я, і, ймовірно, ще одним пунктом розбіжностей з Москвою. Водночас питання гарантій безпеки з боку США, які можуть мати вирішальне значення для забезпечення міцності будь-якої мирної угоди, наразі на паузі, кажуть високопосадовці.

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Тим часом у Європі напрацьовують власні пропозиції щодо надання Україні гарантій безпеки. Цього тижня в Парижі відбудеться зустріч очільників оборонних відомств низки країн. Хоча офіційні особи у Британії та Франції дали зрозуміти, що у цих гарантіях потрібна і участь США, Трамп поки що не взяв на себе жодних зобов'язань. Досі залишається незрозумілим, чи нададуть у Штатах інші гарантії, окрім тих, що безпосередньо пов'язані з угодою про видобуток корисних копалин.

Переговори в Саудівській Аравії: інші новини

США очікують "суттєвого прогресу" в переговорах з Україною у Саудівській Аравії. Зокрема, сторони говоритимуть і про обмін розвідданими, каже спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф. Він акцентував, що у Вашингтоні "ніколи не відключали розвідку для чогось оборонного, що було потрібно українцям".

Тим часом The Washington Post пише, що в адміністрації Трампа сповнені надій, що Україна готова до мирної угоди. Американські офіційні особи стверджують, що відновлення військової та розвідувальної підтримки залежатиме від дій України, оскільки Вашингтон прагне прискорити процес припинення вогню між Москвою і Києвом.

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