За словами Рубіо, Київ має бути готовий "робити складні речі, як це робитимуть росіяни".

Сполучені Штати Америки можуть зняти заборону на постачання зброї та розвідувальних даних Україні.

Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо, пише The Telegraph. За його словами, розблокування допомоги може відбутися, якщо переговори української та американської делегацій у Саудівській Аравії пройдуть успішно.

Рубіо зазначив, що перш ніж відновити військову допомогу, у Білому домі спочатку мають зрозуміти, на які поступки готова піти Україна. Він додав, що Київ має бути готовий "робити складні речі, як це робитимуть росіяни".

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"Я думаю, що поняття паузи в наданні допомоги в цілому – це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, що те, що станеться завтра, буде ключовим для цього", – заявив Рубіо.

Переговори США і України в Саудівській Аравії

11 березня 2025 року у місті Джидда в Саудівській Аравії відбудеться зустріч офіційних осіб України і США. Це буде перша офіційна зустріч Києва і Вашингтона після суперечки в Білому домі, що сталася наприкінці лютого.

"Суспільне" пише, що українська делегація під час переговорів зі США буде пропонувати встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари. Крім того, Україна буде наполягати на звільненні полонених.

Водночас спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф заявив перед від’їздом на перемовини, що говоритимуть, зокрема, про обмін розвідувальними даними.

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