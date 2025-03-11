Росіяни посилюють атаки біля Суджі.

Російські війська в Курській області закріплюють свої успіхи і, ймовірно, готуються до атаки на Суджу найближчими днями. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в центрі Мартинівки, на північний схід від Суджі. У наступі беруть участь підрозділи російського 44-го армійського корпусу і 1434-го полку "Ахмат-Чечня".

При цьому російські воєнкори стверджують, що російські війська захопили чотири нові населені пункти біля Суджі та просунулися ще у двох, однак ISW не виявив підтвердження цим заявам.

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Також стверджується, що російські війська атакують околиці Суджі та на південь від міста біля Курилівки та Гуєво. Крім російських підрозділів 40-ї морської піхотної бригади, 177-го морського піхотного полку і 810-ї морської піхотної бригади, в атаках беруть участь до двох батальйонів північнокорейських військ.

Водночас українські війська контратакують уздовж міжнародного кордону. Український головнокомандувач генерал Олександр Сирський заявив 10 березня, що Україна посилює своє угруповання військ у Курській і Сумській областях додатковими підрозділами безпілотників і РЕБ, і що українські сили успішно протистоять загрозі російського оточення в Курській області.

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що українські сили працюють над відбиттям російських атак у напрямку Новенького і Журавки і зазначив, що російські війська намагаються перерізати головну наземну лінію зв'язку України (ГНК) уздовж траси Суми-Суджа H-07.

Демченко також заявив, що російські сили наразі здатні провести значну транскордонну операцію в інших районах на півночі України.

Що відбувається в Курській області

Як зазначав співзасновник DeepState Роман Погорілий, ситуація на Курщині залишається досить складною. Ворог постійно здійснює тиск буквально з усіх боків Курського угруповання. За словами Погорілого, окупаційні війська РФ накопичили ресурси на Курщині та почали тиснути й полювати на українську логістику.

Раніше видання Forbes писало, що росіяни знищують мости, щоб заблокувати 10 тисяч українських воїнів на Курщині. Зазначається, що ситуація значно погіршилася, коли на ту ділянку прибув підрозділ безпілотників "Рубікон".

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