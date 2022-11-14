Сахарук вважає, що найбільші руйнування електроліній будуть в районі Берислава та Давидового Броду.

На відновлення лінії електропостачання з Дніпропетровщини до звільненої частини Херсонщини через суттєві пошкодження потрібно мінімум 2-3 тижні.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону зазначив, що його компанія долучена до відновлення ліній електропередач на деокупованих ділянках Херсонщини, на допомогу місцевій "Херсонобленерго".

За словами Сахарука, спеціалісти вже обійшли 75 кілометрів пошкоджених електроліній зі 100.

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"Бачимо, що там вже 16 опор немає, багато дроту лежить на землі. Сьогодні дообстежимо район Берислава та Давидового Броду і будемо розуміти. Думаю, що там будуть найбільші пошкодження", - сказав він.

Він додав, що наразі головним завданням є розмінування територій, щоб забезпечити безпечну роботу електрикам.

"Навіть якщо там працюватимуть 5-6 бригад, то строк відновлення лінії з Дніпропетровської області до Берислава буде мінімум тижні 2-3. Не раніше, тому що значні руйнування", - пояснив Сахарук.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, у деокупованому Бериславському районі Херсонської області ворог замінував практично всі об’єкти критичної інфраструктури, лісосмуги, житлові будинки і медичні заклади.

Критично важлива інфраструктура міста зазнала колосальних руйнувань.

Довідка УНІАН. 11 листопада у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

13 листопада в ОК "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

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