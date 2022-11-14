Супротивник продовжує обстрілювати звільнену територію.

У деокупованому Бериславському районі Херсонської області ворог замінував практично всі об’єкти критичної інфраструктури, лісосмуги, житлові будинки і медичні заклади.

На сьогодні у всіх 11 територіальних громадах, що входять до складу Бериславського району, вже майорить український прапор, про це повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов в ефірі інформаційного телемарафону 13 листопада.

"У нещодавно звільнених населених пунктах, в тому числі в самому місті Бериславі, тривають стабілізаційні заходи. Кількість населення, що знаходиться на сьогоднішній день на території району, становить близько 35 тис., до моменту повномасштабного вторгнення РФ вона складала 96 тис. осіб", - сказав Літвінов.

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За його словами, ворог продовжує обстріли деокупованого Бериславського району, тому вкрай важко провести розмінування території та об’єктів критичної інфраструктури.

"Ворог при відході замінував практично все - це об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, медичні заклади та заклади освіти, лісосмуги. У місті Берислав російські війська підірвали високовольтні лінії електропередач, зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній. Тому місто залишається без електроспоживання, також відсутнє газо- та водопостачання. Крім того, в місті Берислав 11 водонапірних свердловин, є інформація, що деякі з них заміновані", - акцентував чиновник.

Начальник Бериславської РВА додав, що гуманітарна допомога мешканцям деокупованого району буде доставлена одразу, як тільки це дозволить ситуація з розмінуванням.

"Людям потрібні продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, пігулки для знезараження питної води. Наразі все заміновано, тому військові займаються в першу чергу розмінуванням критичної інфраструктури. Як тільки безпекова ситуація дозволить, ми все туди направимо", - сказав Літвінов.

Він зазначив, що попри складну безпекову ситуацію та наполегливу рекомендацію евакуюватися, більшість мешканців деокупованої території Бериславського району не хочуть полишати своїх домівок.

"На жаль, дуже мало людей зараз виявляють бажання евакуйовуватися, люди не хочуть покидати своїх домівок. Але все ж я продовжую рекомендувати, оскільки зима буде дуже складною і тільки виїзд в більш безпечний регіон дасть можливість уберегти себе та своїх рідних", - підкреслив Літвінов.

Ситуація в Херсонській області під час війни з РФ - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

13 листопада в ОК "Південь" повідомили, що минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема, міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів звільненої Херсонської області евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.

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