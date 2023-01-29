За словами радника мера, центр міста поступово перетворюється на місячну пустелю.

Відновлення вже зруйнованих російськими окупантами об'єктів у Маріуполі може зайняти від 5 до 8 років.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що загарбники не зупиняються і продовжують знищувати місто.

"Центр Маріуполя перетворюється на місячну пустелю. Острови будинків, гори з будівельного сміття та кратери оголених фундаментів. Русня буде писати про "реконструкцію та тут будуть швидко будувати нове". На те вона й русня, аби брехати. На відбудову в таких масштабах підуть роки. Аби відбудувати те, що вже знесено потрібно від 5 до 8 років. А вони не зупиняються знищувати далі. Росія. Лише руйнування та смерть. Її постійні супутники та партнери. Інших - немає", - наголосив Андрющенко.

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Ситуація у Маріуполі

Нещодавно російські загарбники "призначили" новим так званим "мером" окупованого міста Маріуполь Олега Моргуна, засудженого українським судом до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР".

Також повідомлялося, що Росія не має наміру відновлювати металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі, який був зруйнований окупантами.

10 січня стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі перебувають понад 30 тис. росіян, біля міста вони готують оборонні лінії.

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