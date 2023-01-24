Окуповане українське місто "очолив" колишній правоохоронець, засуджений в Україні до 11 років за участь у терористичній організації "ДНР".

Російські загарбники "призначили" новим так званим "мером" окупованого міста Маріуполь Олега Моргуна, засудженого українським судом до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР". Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти змінили "смотрящего" в Маріуполі. Тепер місто очолив колишній працівник міліції, засуджений на 11 років", - йдеться в повідомленні.

У міськраді наголосили, що думки жителів Маріуполя про це "призначення" не запитували.

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Моргун - колишній в.о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. "Він був у 2014 році засуджений до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР". Тоді зміг втекти на окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

"Призначення Моргуна свідчить про те, що в місті хочуть посилити мобілізацію. Іващенко, за попередніми даними, госпіталізовано (гауляйтер Костянтин Іващенко - УНІАН). Вирішили прибрати, бо активно відмивав гроші, давав "зелене світло" мародерству. Саме він з поплічниками робили "наводку" для обстрілів під час наступу на Маріуполь. Саме через них люди залишилися без зв'язку, води, були розстріляні всі продуктові штаби та частина автобусів, яка призначалася для евакуації жителів", - сказано в повідомленні.

Гуляйтери Маріуполя: що про них відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2022 року радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що через внутрішньополітичну боротьбу російськи окупанти "призначили" новим "головою" міста екс-мера Іркутська та Якутська Дмитра Берднікова, росіянина з краю оленеводів, якого було переведено з посади першого заступника голови уряду Республіки Якутія.

Джерела повідомляли, що реально озвучена колаборанту Іващенку причина - суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів.

За даними радника мера, за Іващенком була збережена функція "голови, що говорить", але від всіх процесів у місті, включно з розкраданням брухту, він був відсторонений.

Ситуація у Маріуполі

Нещодавно окупанти заявили про видобуток цирконію біля Маріуполя. Також загарбники планують розпочати видобуток каоліну неподалік від міста.

Тим часом у місті поновився рух ворожої військової техніки у напрямку Бердянська. Також двічі на день через місто їздять колони паливозаправників.

Раніше повідомлялося, що російські гауляйтери наказали прискорити знесення будинків у Маріуполі.

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