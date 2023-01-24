Відновлення комбінату окупанти вважають "нерентабельним".

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія не має наміру відновлювати металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі, який був зруйнований окупантами.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на директора підприємства "Роскапстрой" Юлію Максимову, яка заявила, що відновлення комбінату країна-агресор вважає "нерентабельним".

"Азовсталь" відновлювати точно ніхто не буде, тому що в масштабі того радянського підприємства, як було раніше, це неможливо і нерентабельно", — сказала Максимова.

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Чиновниця також заявила, що ще одне містоутворююче підприємство Маріуполя - завод Ілліча - зараз зупинено і його окупанти також не збираються відновлювати.

Знищення "Азовсталі":

Захисники "Азовсталі" в Маріуполі героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатися на інші напрямки.

Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території меткомбінату ракети і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки і штурми.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, що знаходяться на "Азовсталі" зберегти життя особового складу. Зазначалося, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Станом на 11 січня 2023 року в російському полоні перебувало близько двох тисяч захисників "Азовсталі".

Війна в Україні та репарації:

Екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор 24 жовтня 2022 року під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи заявив, що Росія має відповісти за військові злочини та руйнування та виплатити від $ 750 мільярдів до $1 трильйона репарацій на відновлення України.

У вересні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за шкоду, яку було завдано внаслідок російського вторгнення.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію по репараціях Україні від Росії. 13 країн не підтримали резолюцію. Серед них: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія і Зімбабве.

14 листопада 2022 року заступник постпреда США при ООН Річард Міллс прокоментував ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією.

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