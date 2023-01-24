Встановити кількість втрат ворога поки не можливо.

Сьогодні в Маріуполі було попадання в казарму, де було понад 200 окупантів.

"Маріуполь. Бавовна. Сьогодні приблизно об 10 ранку завітала саме в казарму окупантів, яку напередодні маркували члени групи Маріупольського Спротиву", - у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначає, що на місці вибуху все було в диму, багато "швидких " та рятувальників. "В цій казармі базувалось понад 200 окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кадирівців", - повідомив Андрющенко. При цьому зазначив, що встановити кількість втрат ворога поки не можливо, але що "вони є та немаленькі - поза всякий сумнів", - повідомив він.

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Що відбувається у Маріуполі

Сьогодні російські загарбники "призначили" новим так званим "мером" окупованого міста Маріуполь Олега Моргуна, засудженого українським судом до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР".

У міськраді наголосили, що думки жителів Маріуполя про це "призначення" не запитували.

Моргун – колишній в.о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. Він був у 2014 році засуджений до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР". Тоді зміг втекти на окуповану територію.

Тим часом стало відомо, що на тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія не має наміру відновлювати металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі, який був зруйнований окупантами.

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