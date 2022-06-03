Іноземні бійці стануть пліч-о-пліч з військовими ЗСУ, щоб знищувати російських окупантів.

В Луганську область на допомогу українським військовим прибули бійці "Інтернаціонального легіону".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, добровольці, які воюють на боці України, прибули у Сєвєродонецьк.

"Луганщині допомагає увесь світ. "Іноземний легіон" зайшов у Сєвєродонецьк. Бої за місто тривають", - зазначив Гайдай.

Крім цього, очільник області поділився сюжетом, який зняли журналісти видання "Радіо Свобода". На кадрах видно, як українська військова техніка їде дорогами Луганщини проїжджаючі повз зруйновані будинки та згорілий цивільний транспорт.

Також українським військовим передали боєприпаси, медикаменти та продовольство.

Як повідомляв УНІАН, після початку війни РФ проти України, президент Володимир Зеленський закликав іноземних громадян приєднатися до боротьби проти окупантів. Після цього в Україні створили "Інтернаціональний легіон", в який і увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.

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