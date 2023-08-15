Російські підрозділи займаються організацією додаткових оборонних споруд навколо окупованого міста.

Російські загарбники готуються до боїв за тимчасово окуповану Голу Пристань Херсонської області. Військові РФ перекрили всі в'їзди в місто, крім одного.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш". Джерело партизанів зі складу 50 окремої бригади оперативного призначення Росгвардії розповіло, що їм довели наказ про початок неофіційної дії режиму підвищеної готовності в Голій Пристані.

"Всі в'їзди в місто були перекриті крім одного, з боку Нової Збур'ївки. Контрольно-пропускний режим на блокпостах посилено. Російські підрозділи займаються організацією додаткових оборонних споруд навколо міста. Як кажуть російські пропагандисти: "тривожно стало". Напевно, рашисти готуються до жесту доброї волі з лівого берега", – наголошується в повідомленні.

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Ситуація на окупованих територіях України

Росіяни хочуть евакуювати "уряд" лівобережжя Херсонщини, яке з початку повномасштабного вторгнення перебуває під окупацією, до Криму. За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, про можливість перенесення "міністерств" на окупований півострів, каже гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

Водночас у самому Криму закінчуються запаси бензину. Ціни на АЗС стрімко зростають, а черги до заправок розтягуються на кілометри.

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