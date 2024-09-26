Сили оборони виявляють пересування окупантів та наносять вогневі ураження по них.

На Запорізькому напрямку окупанти замінюють підрозділи та ймовірно готуються до штурмів позицій ЗСУ.

Про це заявив командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади "Ріддік" в ефірі "Київ24". "За останні два тижні значно відчувається, що відбувається заміна підрозділів, які перебувають на передовій. Противник наростив своє пересування, постійно здійснює переміщення від позицій до позицій, здійснює всі заходи, щоб наростити свої сили на передовій", - заявив "Ріддік".

За його словами, Сили оборони виявляють ці пересування окупантів та наносять вогневі ураження.

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"Нашими засобами аеророзвідки ці пересування виявляються та наноситься вогневе ураження по противнику, який намагається здійснити скупчення особового складу ймовірно для подальшого проведення штурмових дій якраз на передніх позиціях. Перш за все це жива сила. Значно підвищився їхній професійний рівень. Вони в будь-який момент готуються до штурмових дій. Якщо виявляємо такий особовий склад, то це перша ознака, що вони планують здійснити якісь штурмові дії по наших позиціях", - розповів військовий.

Ситуація на Запоріжжі

Наприкінці серпня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що із Запоріжжя загарбники перекинули невелику кількість особового складу на інші напрямки, в тому числі в Курську область РФ. Він зазначив, що в результаті, ситуація на частині півдня України відносно стабілізувалася.

Водночас, противник не припиняє обстріли Запоріжжя майже щоденно. Так, 23 вересня окупаційна армія завдала удару по області. Росіяни вдарили по житловій забудові. Були зруйновані щонайменше два приватні будинки. Внаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро постраждали.

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