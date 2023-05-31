Окупанти почали стягувати на заміну "втомленої" іншу технику.

Російські окупанти після масштабної "бавовни" у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області займаються заміною розбитої техніки та посилюють позиції ППО. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ще одни прямі наслідки "недільної бавовни". Окупанти почали стягувати на заміну "втомленої" іншу технику. Старе лайно Т-62 замість втрачених Т-72. Плюс, знов системи ППО "Бук", - зазначив він.

Те ж саме, за його словами, відбувається і з особовим складом окупантів.

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"Поки жива сила прямує в напрям Мангушу та Бердянська", - додав він.

Вибухи у Маріуполі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня в районі "Азовсталі" у Маріуполі прогриміли два потужних вибухи. На місці, де трапилися вибухи, окупанти облаштували склад з боєприпасами.

Загарбники пов'язують нещодавні випадки "бавовни" з отриманням Україною далекобійних ракет Storm Shadow, здатних бити на відстані до 300 км.

Пізніше ЗСУ завдали ударів по ворожих базах і складах у раніше недосяжних населених пунктах біля Маріуполя: Юрʼївки, Нікольського та Урзуфа. Внаслідок "бавовни" в Юр'ївці знищено базу окупантів. Вдалося ліквідувати близько сотні російських загарбників.

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